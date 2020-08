Inter, Conte esulta: “Prestazione super, ora diamo tutto senza rimpianti”

L’Inter è in semifinale di Europa League. I nerazzurri superano con merito il Bayer Leverkusen per 2-1. Un risultato straordinario per il club milanese che ora sogna in grande. Il tecnico Antonio Conte commenta l’importante traguardo.

LE PAROLE DI CONTE

Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Siamo soddisfatti perché abbiamo fatto una grande partita con un’ottima pressione, senza far giocare tranquillamente il Leverkusen. Abbiamo creato situazioni che avevamo preparato. Potevamo stare più tranquilli nel finale. Non abbiamo sofferto chissà quali tiri, ma saremmo stati più sereni… Abbiamo dimostrato che quanto fatto in campionato è importante. Ora c’è una semifinale. Siamo contenti, ma già da dopodomani dovremo prepararci bene al prossimo avversario. Vogliamo provare a fare il massimo, senza avere recriminazioni. Lukaku? Diventa difficile parlare dei singoli quando si ha una prestazione collettiva così elevata da parte di tutti. Romelu sta facendo una stagione importante, anche se è molto supportato dalla squadra. Avere attaccanti con le caratteristiche di Romelu, Lautaro e Sanchez è importante. Lui deve ringraziare la squadra per avergli permesso di esprimersi al meglio, come mai fatto prima d’ora. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Sicuramente faremo vedere le situazioni positive e quelle in cui si potrebbe migliorare per fare meglio la prossima volta”.