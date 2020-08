Inter, Conte: “Normalizzato lo Shakhtar per merito nostro. Non voglio rimpianti”

Si è conclusa la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk. La formazione italiana si impone per 5-0 e vola in finale contro il Siviglia. Tocca all’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte commentare la gara dei suoi uomini.

LE PAROLE DI CONTE

Antonio Conte si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo raggiunto la finale giocando contro una squadra che è forte e ha giocatori importanti. Abbiamo portato questa pressione a tutto campo e siamo stati bravi a farli correre e difendere. Sappiamo benissimo che i giocatori brasiliani amano la palla, ma fanno più fatica a difendere. Abbiamo giocato con coraggio. Sono soddisfatto dei ragazzi. Abbiamo giocato una partita europea. Il merito va tutto a loro. E’ una soddisfazione per tutti. Quello che è più importante è vedere alcuni ragazzi che fanno esperienza giocando in Europa League. E’ da tantissimo tempo che non riusciamo a vincere questa competizione. Il Siviglia è una squadra esperta, ma abbiamo voglia di stupire. Temevo questa partita. Abbiamo fatto sembrare lo Shakhtar una squadra normale. Dobbiamo recuperare energie per dare una gioia al popolo interista. Siamo orgogliosi di questa squadra. Cerchiamo di uscire dal campo senza recriminazioni. Lo sfogo? Io sono sempre sincero in quello che dico. Siamo ripartiti dal lavoro fatto durante tutto l’anno, dal post lockdown. Io ci credevo veramente sul fatto di poter fare un finale di stagione da protagonisti. In Coppa Italia avremmo meritato molto di più. In campionato abbiamo avuto due scivoloni, contro Bologna e Sassuolo, ingiustificabili. Anche quando ci sono momenti negativi li affronto di petto. Ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili ed encomiabili. Abbiamo finito con 82 punti, avendo anche tante cose migliori della Juve a livello statistico. Ora ci giochiamo questa coppa da protagonisti”.