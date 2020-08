Inter, Conte: “Peccato di esperienza. Il futuro da pianificare anche senza di me…”

L’Inter esce sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia. I nerazzurri chiudono amaramente una grande stagione. Tocca al tecnico Antonio Conte trarre un bilancio dell’annata.

LE PAROLE DI CONTE

Antonio Conte commenta la gara della sua squadra: “La partita è stata dura ed equilibrata. Un episodio poteva spostare l’equilibrio. Abbiamo avuto due occasioni noi, poi c’è stato l’episodio di Lukaku… Peccato perché il Siviglia aveva calato il ritmo. Credo che il rimpianto sia relativo, perché abbiamo dato tutto. Abbiamo perso contro una squadra esperta, con giocatori che hanno già disputato molte volte questa competizione. Questi ragazzi devono avere una certezza. Sono cresciuti in maniera importante. Sono arrivati a giocarsi una finale di una competizione. Tanti erano alla loro prima esperienza e si sono comportati bene. Hanno già giocato una finale ed è importante anche per la convinzione e l’autostima. Confronto con la società? Ora dobbiamo rientrare. Ci prenderemo alcuni giorni di vacanza e a mente fredda ci incontreremo ed è giusto così. Si farà una disamina della stagione in maniera serena. Cercheremo di pianificare il futuro dell’Inter, con o senza di me. E’ stata un’annata bellissima, ringrazio chi mi ha dato questa opportunità. Se devo dire una cosa, credo che ne sia valsa la pena. Costruire in armonia è importante. Non c’è rancore tra me e la dirigenza. E’ questione di punti di vista e situazioni che quest’anno ho affrontato e mi sono piaciute. Ho anche una famiglia e se queste valutazioni influiscono sulla sfera famigliare devo riflettere… E’ il mio limite su alcune situazioni che chiariremo”.