Inter, Conte soddisfatto: “Segnali di crescita, non vogliamo andare in vacanza”

L’Inter non sbaglia e si qualifica per i quarti di Europa League. I nerazzurri affronteranno la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers Glasgow. Il tecnico Antonio Conte commenta la prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI CONTE

Antonio Conte si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo della difficoltà della partita. Loro sono partiti forte e noi abbiamo commesso un errore con De Vrij. Andavano molto su palle sporche con giocatori forte fisicamente. Poi abbiamo preso in mano la partita e abbiamo iniziato a giocare. E’ stata una partita sporca come ci aspettavamo. I ragazzi stanno dimostrando di crescere nella determinazione e nella voglia di difendere il risultato. E’ uno step che un po’ ci è mancato. Per noi andare avanti in Europa è un obiettivo importante. Sono contento per la prestazione dei ragazzi. Non vogliamo andare in vacanza. Lukaku? Ha fatto un bel gol, ma poteva essere una serata ancora migliore. Nei primi 20 minuti ci è mancato, poi ha fatto una partita importante come Lautaro e Sanchez. L’operazione Sanchez è stata ottima da parte della società. Ce lo siamo meritati per certi aspetti dato che lo abbiamo preso nel momento peggiore della sua carriera. Eriksen ha bisogno di situazioni positive a livello mentale”.