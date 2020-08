Inter da sballo: è in finale di Europa League, Shakhtar demolito 5-0

Era una gara complicata sulla carta. Contro lo Shakthar Donetsk, però, l’Inter realizza un vero e proprio capolavoro tattico. I nerazzurri annientano gli ucraini neutralizzando le loro armi migliori, ossia la velocità in contropiede e il fraseggio estremamente preciso. Così, dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Conte seppelliscono nettamente la formazione di Castro con un roboante 5-0.

LA GARA

Il tatticismo la fa da padrone nella prima parte di gara. Lo Shakhtar cerca spazi per poter scatenare il suo fraseggio e la sua velocità, ma l’Inter aspetta l’attimo giusto per colpire la vulnerabile difesa ucraina. Il pressing dei nerazzurri porta i suoi frutti al 19′: Pyatov sbaglia il rinvio e serve Barella, che entra in area e serve Lautaro. L’attaccante argentino stacca di testa e insacca alle spalle del portiere avversario. Lo Shakhtar prova a farsi vedere in avanti, ma guadagna solo qualche calcio d’angolo. L’Inter, invece, si rivela molto più concreta: dapprima D’Ambrosio manca di poco l’appuntamento con il tap in, poi è Barella a impegnare Pyatov in angolo. Nella ripresa gli uomini di Conte aumentano i giri del motore e sfiorano il bis con Lautaro che trova una nuova parata del portiere. Anche Lukaku va vicinissimo al gol. Lo Shakhtar si rende pericoloso con Junior Moraes che colpisce di testa da due passi trovando la respinta incerta di Handanovic. Gol sbagliato e gol subito: sul ribaltamento di fronte l’Inter sfrutta bene un corner e trova il 2-0 con un colpo di testa di D’Ambrosio al 64′. Passano nove minuti e gli uomini di Conte calano il 3-0 con Lautaro, lestissimo a inserirsi e a battere ancora Pyatov con un destro chirurgico. Lo Shakhtar esce di scena. Su un disimpegno errato della difesa avversaria, Lautaro serve Lukaku che di sinistro cala un clamoroso poker. Il belga ci prende gusto e all’83 esagera: riceve palla, salta in velocità il difensore e infila Pyatov sotto le gambe. Per l’Inter è un vero e proprio trionfo.