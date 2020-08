Inter, D’Ambrosio esalta Conte: “Ci insegna calcio, il gruppo punto di forza”

L’Inter è in finale di Europa League. I nerazzurri demoliscono con un clamoroso 5-0 lo Shakhtar Donetsk. Venerdì la sfida al Siviglia. Tra i protagonisti del successo c’è anche Danilo D’Ambrosio, autore di una rete.

LE PAROLE DI D’AMBROSIO

Danilo D’Ambrosio analizza il successo in semifinale ai microfoni di Sky Sport: “E’ una vittoria meritata, del gruppo e della squadra. E’ di tutti i giocatori in rosa. Mai come quest’anno c’è una disponibilità da parte di tutti. E’ importante per un allenatore vedere un gruppo così volitivo. Abbiamo giocatori forti davanti. La forza dell’Inter è il gruppo che esalta i singoli. Questi ultimi portano i risultati. La cosa che mi rende più orgoglioso è la frase che mi viene sempre ripetuta: ‘E’ la tua miglior stagione’. Devo ringraziare la società che mi ha confermato, l’allenatore che mi mette in campo e i compagni che mi aiutano. Abbiamo un allenatore che ci insegna calcio. Gli interpreti sono bravi a fare per filo e per segno ciò che ci chiede. Abbiamo idee ben chiare e precise”.