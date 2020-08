Inter favorita per l’Europa League? Lukaku: “Sono in tante a giocarsela…”

L’Inter avanza in Europa League. I nerazzurri affronteranno il Bayer Leverkusen dopo la convincente vittoria contro il Getafe. La squadra di Antonio Conte si candida come una delle formazioni più insidiose, pronta ad arrivare fino in fondo alla competizione. Possibilmente grazie anche ai gol pesanti di Romelu Lukaku.

FAVORITI

Lo stesso Lukaku ha commentato il cammino dell’Inter nel corso di un’intervista rilasciata a Vrt-Sporza”È stata una partita difficile, ma alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Questa è stata una gara importante per noi, perché sappiamo di avere una possibilità di vincere questo trofeo. Abbiamo avuto la prima prova contro un avversario duro e aggressivo, ma abbiamo fatto bene. Loro sono partiti forte, ma avevamo la partita sotto controllo e abbiamo sfruttato gli spazi. Il 2-0 è sicuramente un risultato giusto. L’ho imparato in Italia: non hai molte possibilità e devi concentrarti su quella palla. Inter favorita per la vittoria dell’Europa League? No, non credo. Molte squadre valgono questo trofeo. Ma dobbiamo guardare noi stessi ed essere affamati ogni giorno. Ogni partita è una finale. Speriamo di ottenere il massimo”.