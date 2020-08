Inter, Godin: “Ho lavorato tanto, adesso sto bene. Se Lukaku è in forma…”

Godin è entrato definitivamente nel mondo Inter, come dimostrano le ultime prestazioni del difensore ex Ateltico Madrid che sembra aver trovato finalmente la giusta fiducia, unita ad una condizione fisica non banale. Ecco le parole del calciatore dell’Inter in vista anche dell’importante gara dei nerazzurri contro lo Shaktar.

LE PAROLE DEL DIFENSORE

Sulla semifinale di Europa League: “Abbiamo studiato lo Shaktar tramite alcuni video, sono una squadra tecnica e dovremo trovare le giuste misure nel pressing. Noi stiamo bene e siamo contenti, giochiamo per un trofeo importante e nello spogliatoio c’è armonia”.

Sul suo buon momento “Ho dovuto fare dei cambiamenti, sia mentali che fisici. Ho lavorato duro e ascoltato le indicazioni del mister. Adesso sono contento di poter aiutare i miei compagni e cerco di star bene con tutti quanti”.

Su Lukaku: “È un giocatore importante per noi, i nostri attaccanti sviluppano gioco e lui è cresciuto molto. Se Romelu ed i compagni di reparto stanno bene diventa sempre difficile per i nostri avversari”. Queste le parole di Godin a InterTv.