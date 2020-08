Inter, Godin: “Volevamo regalare la coppa ai tifosi. Continueremo a crescere”

Diego Godin, difensore dell’Inter, è intervenuto tramite un post sul proprio profilo Instagram per commentare la stagione nerazzurra.

IL POST DI GODIN

“Finisce una stagione intensa e diversa nel calcio per tutto quello che è successo nel mondo, mentre continuiamo a lottare per tornare alla normalità. Ci sarebbe tanto piaciuto vincere e regalare il trionfo ai nostri tifosi ma non è stato possibile. Spero che vi sentiate comunque orgogliosi del lavoro e lo sforzo fatto in campo ieri e per tutta la stagione. Questa è solo una pausa nel percorso. Un percorso che questa squadra ha intrapreso per continuare a crescere e per raggiungere gli obiettivi che merita la storia di questa società. Adesso ci riposiamo e carichiamo le batterie per tornare con ancora più voglia ed entusiasmo”. Questo invece il post originale pubblicato dall’ex capitano dell’Atletico Madrid: