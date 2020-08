Inter, Handanovic: “È importante aver ritrovato la solidità difensiva. Ecco cosa è cambiato…”

Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra i nerazzurri e il Bayer Leverkusen. L’argomento principale toccato dall’estremo difensore è stato quello relativo alla ritrovata solidità difensiva da parte dei milanesi che hanno tenuto a secco addirittura l’Atalanta dei record nell’ultima partita di campionato, prima di riservare la stessa sorte al Getafe in Europa League.

LE PAROLE DI HANDANOVIC

“Cosa ho apprezzato della gara contro il Getafe? Non abbiamo preso gol, un buon punto di partenza, siamo stati compatti, loro hanno pressato all’inizio e abbiamo tenuto bene“.

Poi una riflessione sulla ritrovata solidità difensiva dei nerazzurri: “Cosa è cambiato? Cambia che ogni gara dove non subisci gol aumento autostima e confidenza. Abbiamo trovato l’assetto, è cambiata la compattezza. Per non subire gol ci deve essere anche il momento che ti supporta: in passato subivamo gol nonostante buone prestazioni. Nel calcio contano queste cose“.