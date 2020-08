Inter, Handanovic: “Si vive per partite come quella con lo Shakhtar. E quanto siamo migliorati…”

Il portiere e capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato in conferenza stampa in presentazione della gara contro lo Shakhtar Donetsk, gara valevole per la semifinale di Europa League e prevista per domani sera.

LE PAROLE DI HANDANOVIC

Sui miglioramenti dell’Inter: “Si cresce con le partite, ormai è da una stagione intera che giochiamo insieme e abbiamo fatti dei passi in avanti importanti. Le vittorie portano anche autostima, entusiasmo e velocizzano la crescita”.

Sulle squadra incontrate fino ad ora in Europa League: “Tutte le partite hanno avuto storia propria, con squadra differenti tra di loro. Lo Shakthtar ricorda il Leverkusen, però questa sarà la semifinale, quindi il livello di conseguenza si alza”.

Le sensazioni: “È sempre bello giocare queste partite, viviamo per questo sport”.