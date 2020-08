Inter, Lautaro esulta: “Pronti per grandi cose. E siamo in crescita…”

Un’Inter praticamente perfetta demolisce lo Shakhtar Donetsk con un perentorio 5-0. I nerazzurri sono in finale di Europa League. Un traguardo reso possibile anche dalle prodezze dell’attaccante Lautaro Martinez.

LE PAROLE DI LAUTARO

Lautaro Martinez analizza il match ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una notte incredibile che abbiamo sognato. Era da tanto che non giocavo una partita del genere. Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per grandi cose. Stiamo giocando bene, mostrando personalità. Dedico questo successo alla mia famiglia, a mio figlio che nascerà presto e a chi mi ama. Siamo una squadra che cresce giorno dopo giorno. Abbiamo ragazzi che ci spingono sempre di più. Il Siviglia è una squadra molto forte, cercheremo di riposarci per preparare questa finale che è un match speciale. Speriamo che tutto vada bene e che la coppa vada all’Inter”.