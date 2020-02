Inter, Vecino: “Il pressing la chiave della vittoria. Momento da gestire”

L’Inter torna a vincere e lo fa nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il centrocampista nerazzurro Matias Vecino racconta le sue sensazioni al termine del match ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. Il Ludogorets voleva fare una bella figura. Non è stato un primo tempo semplice. Poi siamo andati a pressare alti e ci siamo portati a casa un risultato importante. Cali? Dipende dalla partita e dai momenti. Contro il Milan siamo andati sotto e poi abbiamo rimontato, mentre con la Lazio è successo il contrario. Dobbiamo essere bravi a gestire i momenti. Giocare ogni tre giorni non è facile. Continuiamo a pensare partita dopo partita. Cerchiamo di tornare a vincere in campionato. Personalmente sto bene e sento fiducia”.