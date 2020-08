Inter, Ze Elias: “I nerazzurri hanno le qualità per battere il Siviglia e alzare l’Europa League”

Ze Elias, ex centrocampista dell’Inter, oggi commentatore di ESPN Brasile, ha parlato a Radio Sportiva: “Mentre guardavo Inter-Shakhtar ero teso e ripensavo alla nostra finale. Le chiacchiere con Simoni e Ronaldo, Mancini che aveva parlato troppo in qualche partita, mi sono ritornati in mente tanti momenti. Contro il Siviglia l’Inter entrerà in campo per vincere e ci sono le qualità per farlo. Il parallelo con la mia Inter? Sono di parte (ride, ndr). Con alcune individualità si può fare il parallelo, però noi avevamo uno come Ronaldo… Eravamo una squadra tecnicamente fortissima, sapevamo giocare al pallone, seguendo le idee di Simoni eravamo compatti e pronti a far scatenare Ronaldo. In chi mi rivedo nell’Inter? Brozovic, è bravissimo e ricorda quello che facevo io in campo. Messi all’Inter? Non lo so, ci sono tantissime voci. L’Inter è una grande squadra, ma Messi è una bandiera del Barcellona e non lo lascerà andare facilmente. Non va d’accordo con alcuni dirigenti, ma se fossi il presidente blaugrana mi farei da parte per far costruire una nuova squadra intorno a Messi”.