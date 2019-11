Istanbul Basaksehir-Roma, le formazioni ufficiali

Si gioca la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League: alle 18.55 in campo la Roma, che dovrà vedersela in Turchia contro l’Istanbul Basaksehir, formazione da non sottovalutare, benché all’andata i giallorossi si siano imposti con un secco poker (4-0) all’Olimpico. Mister Fonseca, per la sua squadra, sceglie Kluivert esterno sinistro del tridente alle spalle di Dzeko, lasciando quindi in panchina Ünder, peraltro ex di turno. Confermato Pellegrini, in mezzo al campo ancora Diawara, che farà coppia con Veretout. In caso di una vittoria e un pareggio, la Roma sarebbe qualificata ai sedicesimi della competizione.

Istanbul Basaksehir (4-3-3): Mert Gunok; Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal, Irfan Can Kahveci; Visca, Crivelli, Gulbrandsen. All. Buruk

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

La Lazio, invece, scenderà in campo questa sera alle ore 21.