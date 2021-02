Januzaj sfida il suo passato: “United favorito, ma vogliamo vincere l’Europa League”

Per Adnan Januzaj i sedicesimi di Europa League saranno un’occasione speciale per fare i conti con il proprio passato. Il centrocampista belga proverà a portare avanti la sua Real Sociedad, ma per riuscirci dovrà eliminare quel Manchester United che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Insomma, una sfida davvero intrigante.

AMORE

Januzaj ha spiegato il suo punto di vista in un’intervista al sito della Uefa: “Amo molto lo United, è il mio club preferito e ancora oggi cerco di guardare tutte le loro partite. Giocare all’Old Trafford è un sogno e credo che lo sarà anche per i miei compagni alla Real Sociedad, probabilmente sarà una delle sfide più grandi della loro carriera. Per me lo United in questo momento è l’avversario più duro in questa competizione. Se dovessimo batterlo le nostre possibilità di arrivare in fondo all’Europa League e vincerla sarebbero molto di più”.