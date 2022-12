Juve attenta, Lewandowski non ha dubbi: “Vogliamo vincere l’Europa League”

I catalani sono precipitati in Europa League coma la Juventus

Il Barcellona probabilmente è l'avversario più agguerrito che la Juventus troverà in Europa League. La squadra catalana fuori dalla Champions League cerca riscatto nella competizione continentale di minore livello. L'attaccante Robert Lewandowski ai microfoni di Sport suona la carica: "Vogliamo vincere l'Europa League. La prima partita sarà contro il Manchester United e sarà molto complicata. La strada per vincere è molto lunga, tutto quello che possiamo fare è ragionare solamente di partita in partita".