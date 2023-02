Juventus, Allegri: “Abbiamo il dovere di provare ad arrivare in fondo”

Le parole del tecnico della Juventus Max Allegri dopo la vittoria sul terreno del Nantes: «Sono contento della prestazione, non era una partita facile, dopo l’andata e con un pubblico che spinge molto. Dopo il 2-0 la partita è stata a nostro favore, ma dobbiamo ancora migliorare la velocità del passaggio, togliendoci un po’ di pigrizia, perché alle volte la palla ristagna un po’. Ci vuole rispetto per questa competizione, abbiamo il dovere di provare ad arrivare in fondo, restando coscienti del fatto che non sarà facile. Di Maria? E’ un giocatore di categoria superiore, che vede cose che altri non vedono. La nostra stagione in questo momento ci vede comportarci bene: abbiamo sbagliato in Champions e dobbiamo accettarlo, sebbene sia un peccato ma in campionato, a parte il Napoli che fa un campionato a parte, sta facendo bene ed è anche in semifinale di Coppa Italia: la stagione è positiva, pur con tante difficoltà»