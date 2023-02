Juventus, Allegri: “Contro il Nantes sarà una finale che giocheremo in casa loro”

Le parole del tecnico della Juventus Max Allegri alla vigilia del match di Europa League contro il Nantes in conferenza stampa: «Domani dovremo fare la partita giusta, sotto il punto di vista tecnico e dell’approccio, soprattutto non bisognerà concedere quello che abbiamo concesso all’andata: loro in contropiede sono molto bravi, quindi ci vorrà ancora più attenzione. Vogliamo passare il primo turno a eliminazione, dato che negli ultimi due anni in Champions non ci siamo riusciti; si parte dal pareggio, non contando più doppio i gol segnati in trasferta. Sarà una finale, in casa loro; il Nantes ha buone individualità, sarà una partita complicata, come sempre in Europa. Sappiamo che ci attenderà una grande atmosfera, soprattutto all’inizio, e quindi dovremo essere bravi a far scivolare bene la prima parte del match. Ma siamo sereni".