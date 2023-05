Juventus, Allegri: “Dato tutto e meritavamo la finale ma perso per dettagli”

Il tecnico della Juventus, Max Allegri ha commentato la sconfitta contro il Siviglia che estromette i bianconeri dalla finale di Europa League: "I dettagli hanno fatto la differenza stasera perchè i ragazzi nel complesso hanno fatto una buona partita. Gara maschia con tanti contrasti dove abbiamo avuto tante occasioni da rete ma non siamo stati bravi a concretizzarle. E' stata una partita equilibrata che ha premiato il Siviglia. Chiudiamo la stagione senza alzare un trofeo anche se resta l'obiettivo del secondo posto di questa annata difficile. Recuperiamo le energia e pensiamo al campionato. Pazienza meritavano la finale e mi dispiace non esserci potuto andare ma i ragazzi hanno dato tutto. Non c'è da rimproverare niente e con l'esperienza andranno avanti".