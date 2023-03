Juventus, Allegri esclude Pogba col Friburgo per un ritardo

Allegri esclude dalla sfida contro i tedeschi del Friburgo Paul Pogba, per un ritardo durante il ritiro pre partita. Niente tridente, almeno dall'inizio: in avanti ci sarà Di Maria alle spalle di Vlahovic con Chiesa ancora in panchina. Il francese è stato escluso dalla lista dei convocati per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Pogba, in ogni caso, non sarebbe partito titolare, ma di certo arriva un brutto segnale da un giocatore che stava piano piano ricominciando a rientrare in squadra dopo un'assenza dai campi di quasi un anno. Lo riporta Sky. Alex Sandro ha recuperato e ci sarà. Nel Friburgo occhi puntati sull'italiano Grifo.