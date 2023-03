Juventus, Allegri: “Friburgo forte ma voglio vedere atteggiamento propositivo”

Il tecnico della Juventus, Max Allegri oggi in conferenza stampa ha presentato il match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. «Domani voglio vedere un atteggiamento propositivo, è il primo step in cui porre le basi per essere in vantaggio nella partita di ritorno. Sappiamo che non è facile perché il Friburgo è una squadra forte fisicamente, quinta nel campionato tedesco, imbattuta nel girone di Europa League e noi dobbiamo tornare a vincere in casa perché nelle partite di Champions e contando anche la prima di Europa League abbiamo fatto solo una vittoria. I ragazzi si sono allenati bene, sarà importante vincere e cercare di non subire gol. Sulla formazione non ho ancora deciso. Domattina vedrò chi abbiamo a disposizione e poi devo tenere in considerazione che domenica abbiamo un’altra partita a distanza di pochi giorni e abbiamo anche Kean squalificato quindi dovrò cercare di gestire al meglio le forze. Pogba ieri ha fatto un buon allenamento, oggi differenziato, domani vedremo se sarà a disposizione. De Sciglio sicuramente non ci sarà, Alex Sandro la 99% sì. Bonucci sta meglio, a Roma ha giocato 55 minuti considerando anche il recupero e sono contento della prestazione che ha fatto. Chiesa centravanti? L'ha già fatto l'anno scorso, ha le caratteristiche per ricoprire tutti e tre i ruoli d'attacco. Per quanto riguarda Vlahović sono contento della partita che ha fatto a Roma dal punto di vista tecnico. Gli attaccanti poi sono valutati dai gol, ma io guardo anche la prestazione. Detto questo, spero che domani segni. Saremo pronti».