Juventus, Allegri: “Secondo tempo non mi è piaciuto”

Il commento del tecnico della Juventus Max Allegri dopo la vittoria sul terreno del Friburgo: «Era importante passare il turno, abbiamo giocato un buon primo tempo, bisogna migliorare situazioni in cui come stasera si è in vantaggio numerico. Bisogna fare scelte migliori, invece ci siamo creati qualche difficoltà, e per loro non è cambiato nulla dalla condizione di inferiorità. Sono contento per la vittoria ma non possiamo giocare un secondo tempo come quello di stasera, con tanti errori anche tecnici: così non va bene»