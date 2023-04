Juventus, Allegri: “Sporting avversario molto forte”

Il tecnico bianconero ha presentato il match di domani all'Allianz

Cresce l'attesa per l'impegno della Juventus in Europa League previsto per domani. La squadra bianconera alle 21 ospiterà per il match di andata dei quarti di finale di Europa League, lo Sporting. Il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro i lusitani.

«Lo Sporting CP è una squadra che ha tecnica ed è ben organizzata. Il nuovo allenatore ha portato una ventata di freschezza ed è anche riuscito a riportare uno Scudetto a Lisbona dopo quasi vent'anni. La sfida di domani sarà fondamentale per mettere le basi in vista del match di ritorno che si giocherà la prossima settimana in Portogallo. Affronteremo un'avversaria molto forte che è arrivata ai quarti di finale di questa competizione con merito, superando nel doppio confronto agli ottavi di finale la capolista della Premier League».

«Alex Sandro e Vlahović saranno a disposizione per il match di domani sera, mentre De Sciglio contiamo di provare a recuperarlo per la sfida di domenica contro il Sassuolo. Anche Pogba sarà convocato perchè si è allenato bene con i compagni in questi giorni, di conseguenza sarà a disposizione per domani sera. Sarebbe bello averlo in buone condizioni per il finale di stagione. Anche Chiesa sta molto meglio».

«Dobbiamo continuare a lavorare sul campo come stiamo facendo. Il mese di aprile sarà fondamentale per "riempire" il calendario di maggio. In questo mese avremo la possibilità di qualificarci per la finale di Coppa Italia e per le semifinali di Europa League. Tutto ciò che succede al di fuori del campo, invece, non ci deve interessare. Penso che questo momento così particolare ci possa insegnare molto. Deve essere un'opportunità per tutti noi, me compreso, per cercare di dare sempre il massimo».

«Dušan (Vlahović ndr) deve stare tranquillo in questo momento. Gli attaccanti attraversano momenti più complicati in cui non segnano, ma questo non significa che io non sia soddisfatto di quanto stia facendo per la squadra. Si sta sacrificando molto in fase di non possesso e questo è importante per l'equilibrio della squadra. Sono sicuro che presto tornerà a segnare».

«Vincere una partita è più facile, ovviamente, rispetto a vincere una competizione. L'Europa League è una competizione importante e prestigiosa e più avanti vai più diventano complicati gli avversari da affrontare. Chiaramente sarebbe fantastico arrivare a giocare la finale, ma prima dell'atto conclusivo ci saranno quattro partite da affrontare, a partire dalla doppia sfida contro lo Sporting CP. Ci vuole equilibrio. Un passo alla volta».

«Io ho la fortuna di avere in rosa giocatori come Alex Sandro, Bonucci, Cuadrado, Danilo, Perin e Pinsoglio. Questi giocatori hanno trasmesso ai compagni più giovani e ai giocatori arrivati alla Juventus da poco il senso di appartenenza a questa società e che cosa significhi giocare per questa maglia. Mettono a disposizione del gruppo, quotidianamente, la loro esperienza. È davvero molto importante per un gruppo eterogeneo come il nostro contare su giocatori di questo calibro».