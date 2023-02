Juventus, Di Maria: “Per noi l’Europa League è importantissima”

Dopo i tre gol al Nantes si può dire che la qualificazione della Juventus in Europa League porta la firma di Angel Di Maria. Questo il commento dell'argentino a fine gara:«Sono contento per avere concretizzato il bel lavoro della squadra, volevamo superare il turno perché per noi l’Europa League è importantissima, abbiamo fatto un’ottima gara. Aspettavo da molto una notte come questa, sono molto contento per tutto e mi spiace non aver potuto giocare al massimo anche nei mesi precedenti, ci ho messo un po’ a ritrovare la forma, non è stato facile anche a livello mentale, ma sono felice adesso, qui.»