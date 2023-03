Juventus e Fiorentina vincono anche in trasferta e passano il turno

Le squadre italiane vanno bene non solo in Champions League ma anche nelle altre competizioni continentali. Dopo Milan, Inter e Napoli vanno ai quarti anche la Juventus in Europa League e la Fiorentina in Conference. I bianconeri sono passati anche sul terreno del Friburgo vincendo 2-0 con i gol di Vlahovic su rigore e Chiesa nel finale. La Fiorentina ha battuto il Sivasspor 4-1 in terra turca. Sivasspor avanti con un gran gol di Erdogan, ma nel finale di primo tempo Cabral trova il 7° gol nelle ultime 7 gare e rimette le cose a posto. Nella ripresa Milenkovic firma il sorpasso, poi un’incredibile autorete di Goutas chiude i conti. Per la Viola è l’ottava vittoria di fila in tutte le competizioni.