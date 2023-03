Juventus-Friburgo, le formazioni ufficiali: Miretti e Alex Sandro titolari

Tutto pronto per il match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, che vede la Juventus ospitare il Friburgo. Per i bianconeri sarà necessaria una prestazione attenta e di livello già stasera all'Allianz Stadium, così da non andare incontro a spiacevoli sorprese e recarsi in Germania con il massimo della tranquillità. Così, Max Allegri rilancia Fabio Miretti successivamente all'infortunio, oltre a confermare il recupero di AlexSandro che scenderà in campo dal primo minuto. Dall'altro lato, invece, Cristian Streich si affida ai suoi uomini migliori e soprattutto a Vincenzo Grifo, capocannoniere della squadra con tante cartucce da sparare. Calcio d'inizio alle 21.