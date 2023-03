Juventus-Friburgo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus-Friburgo, le ultime

La Juventus di Allegri proporrà la formazione migliore e non dovrebbero essere previsti grossi cambi. Di Maria e Vlahovic ci saranno. Possibile chance per Chiesa dall'inizio a conferma del fatto che i bianconeri vogliano trovare la via della rete per imporsi subito nel punteggio. Con Bremer e Danilo in difesa dovrebbe esserci Rugani. Da capire se ci sarà turnover in porta e in mezzo al campo.