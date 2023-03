Juventus, Grifo lancia la sfida: “Proveremo a fare la nostra miglior partita”

La Juventus affronterà presto il Friburgo, con Vincenzo Grifo che non ha dubbi: le parole dell'attaccante

Redazione ITASportPress

Per il prossimo appuntamento di Europa League, la Juventus ospiterà il Friburgo all'Allianz Stadium. Dopo aver trionfato contro il Nantes, i bianconeri sono stati sorteggiati contro il club tedesco per gli ottavi di finale, che avranno luogo proprio nella giornata di giovedì 10 marzo. In particolare, ad avvertire gli uomini di Massimiliano Allegri ci ha pensato Vincenzo Grifo, attaccante di origini italiane nella sua miglior stagione in Bundesliga.

L'attaccante guarda gli avversari, ma tiene in considerazione anche la propria squadra. Queste le parole in conferenza stampa: “Speriamo di fare una bella gara contro un’avversaria molto organizzata. Personalmente sono in forma e mi auguro di dimostrarlo il campo. Essere arrivati qui è una soddisfazione per tutto il gruppo. Non abbiamo rubato nulla a nessuno, anzi ci siamo sudati questo traguardo sul campo dimostrando a tutti ciò che siamo in grado di fare. La Juventus è una squadra fantastica con grandi giocatori, ma proveremo a fare la nostra miglior partita. Cosa servirà? Sfrontatezza“.

Come tutti i grandi appassionati di calcio, da piccolo Vincenzo Grifo sognava di giocare in Serie A. Queste le dichiarazioni dell'attaccante in vista di Juventus-Friburgo: “Prima della partita ho scambiato qualche messaggio con Bonucci, in Nazionale ci capiamo bene – ha aggiunto Grifo – Serie A? Un sogno quando ero bambino. Adesso sto bene a Friburgo, dove la squadra mi sostiene e la città mi stima. Vogliamo goderci il momento e giocare con coraggio e concentrazione, senza però snaturarci".