Juventus, malore per Szczesny che esce dal campo con dolore al petto

Parecchia apprensione allo Stadium questa sera durante Juventus-Sporting per un malore che ha colpito Szczesny a fine primo tempo. Il polacco partito titolare ed autore di due grandi interventi, al 41' si era portato la mano sinistra sul petto, chiedendo a Danilo di effettuare un rinvio al posto suo. L'espressione spaventata, Locatelli che subito si accosta, tenendogli una mano sulla spalla e la tensione generale. Il portiere è uscito dal campo spaventato e in lacrime poi ha fatto un elettrocardiogramma nello spogliatoio bianconero e gli esiti sono stati tranquillizzanti. Domani saranno eseguiti ulteriori accertamenti. In campo per la Juve è subentrato Perin.