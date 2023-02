Juventus-Nantes, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la sfida degli spareggi di Europa League.

Redazione ITASportPress

Juventus-Nantes si gioca oggi, giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21 per gli spareggi di Europa League. La formazione italiana sfida quella francese con la voglia di fare bene in Coppa.

Juventus-Nantes, le ultime Qualche cambio nella Juventus di Allegri che non ha nascosto, però, il desiderio di arrivare fino alla fine del torneo. Vincere in Europa League per poter accedere alla Champions vista la penalizzazione subita in campionato. Per farlo ci sarà il giusto mix di cambi tra giovani e più esperti. Perin tra i pali, Gatti in difesa e probabili inserimento di Iling Jr. Di Maria e Vlahovic, però, dovrebbero tenere il loro posto in avanti.

Occhio al Nantes che proverà a chiudersi e poi ripartire con Guessand riferimento in attacco.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfidaJuventus-Nantes si giocherà come detto giovedì 16 febbraio 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

La gara sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8. Il match verrà trasmesso in diretta anche su DAZN: sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv compatibile, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

La gara di Torino sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

La partita potrà essere seguita anche in streaming sul sito di TV8, su DAZN e su Sky Go. Esiste anche l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Di Maria, Vlahovic.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand.