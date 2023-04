Juventus, sfida decisiva con lo Sporting: quanto vale l’accesso alle semifinali

I bianconeri puntano alle semifinali non solo sul piano sportivo, ma anche e soprattutto per quello economico

La Juventus, in attesa della sentenza definitiva sul -15, scenderà in campo questa stasera in Portogallo contro lo Sporting Lisbona per tentare l'accesso alle semifinali di Europa League. Forti del vantaggio dell'andata, targato Federico Gatti (1-0), la truppa di Massimiliano Allegri cercherà di portare a casa l'obiettivo su un campo particolarmente caldo e complicato.

Il percorso in Europa League è importante anche sul fronte economico. Seppur non al livello della Champions League, anche il torneo europeo “minore” può comunque garantire una fetta importante di ricavi tra i premi UEFA e le cifre incassate dai biglietti venduti per gli incontri. Attualmente, la Juventus ha incassato circa 53 milioni di euro con il suo percorso in Champions League. Una cifra che tiene in considerazione della quota minima di market pool, del ranking storico e del bonus partecipazione.