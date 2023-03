Juventus, Vlahovic si sblocca contro il Friburgo: la liberazione di Dusan

Il serbo ritrova la gioia del gol in Europa League, dopo un'astinenza che sembrava non voler finire mai

LA LIBERAZIONE - La benzina di un attaccante è il gol. Lo ha dimostrato ancora una volta Dusan Vlahovic, che è nato per segnare. Si, è in grado di aprire gli spazi, difendere la sfera spalle alla porta, far respirare la squadra, ma il vero marchio di fabbrica del serbo è il gol. Una gioia che mancava ormai dalla precedente sfida contro la Salernitana - risalente allo scorso 7 febbraio - e che sembrava essersi ripetuta contro il Friburgo. Prima l'intuizione su palla velleitaria che il numero 9 insacca in porta, poi l'annullamento del gol, così il serbo si è poi apprestato a tirare dagli 11 metri per battere definitivamente Flekken.