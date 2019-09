Karius, ci risiamo: rovina con una papera la serata europea del Besiktas e i social non perdonano

Non c’è pace per il portiere Loris Karius, di nuovo finito nel mirino dei social per l’ennesimo errore della sua carriera. Oggi veste la maglia del Besiktas ed è stato decisivo, in negativo, nella partita di Europa League disputata giovedì sera contro lo Slovan Bratislava (4-2 il risultato finale in favore degli slovacchi). Sul lancio lungo degli avversari, il 26enne tedesco è uscito dalla propria area per colpire di testa, e non solo ha anticipato il proprio compagno di squadra pronto a fare altrettanto, ma ha pure bucato l’intervento, consentendo allo Slovan di segnare a porta vuota.

“Karius l’ha rifatto”, oppure “È un classico” sono i commenti arrivati via Twitter. Ma anche: “Karius è tornato, dovrebbe onestamente pensare di lasciare il calcio”. Il portiere è ancora sotto contratto col Liverpool, ceduto in prestito ai turchi fino al termine di questa stagione.