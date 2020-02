Kluivert manda la Roma agli ottavi, a Gent finisce 1-1

La Roma soffre parecchio nel secondo tempo, ma tiene botta e vola agli ottavi di finale. Decisivo nel primo tempo il gol di Kluivert su assist di Mhkitaryan.

LA GARA – Nei primi minuti del match, le due squadre si studiano senza che nessuna delle due affondi il colpo. La prima vera occasione della partita è di Kolarov con il serbo che calcia forte con il mancino, ma la palla scheggia solamente il palo. Il Gent poi prova a metterla sul piano del ritmo e al 23′ viene premiata. Sul cross di Bezus, i difensori della Roma si addormentano lasciando solo David che in area non sbaglia. Il vantaggio però dura solo 4 minuti. La Roma reagisce subito con una grande azione di Mhkitaryan che poi serve in profondità sulla corsa di Kluivert. L’olandese non sbaglia e pareggia i conti. Al 40′ David sfiora la doppietta con una conclusione in area che sfiora il palo. Nel secondo tempo il Gent le prova tutte per cercare il gol del vantaggio che manderebbe la partita ai supplementari. La Roma però gestisce la gara senza troppi patemi. David è sempre l’uomo più pericoloso dei suoi. Al 55′ l’attaccante è andato vicino ancora al gol con un destro potente deviato poi da Pau Lopez in calcio d’angolo. La prima vera occasione del secondo tempo è ancora per il Gent. Odjijia al 64′ colpisce al volo un pallone che esce di poco fuori. Il Gent fa capire che ci vuole credere fino alla fine. La Roma nel finale di gara soffre parecchio, ma riesce a tenere a debita distanza