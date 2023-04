La Juventus soffre con lo Sporting ma passa il turno e trova il Siviglia

La Juventus passa il turno di Europa League pareggiando per 1-1 a Lisbona contro lo Sporting. Risultato giusto che basta alla squadra bianconera dopo 1-0 dell'andata. La Juve parte bene e al 9' è già in vantaggio con Rabiot. Lo Sporting reagisce e trova il pari con un rigore di Edwards (fallo di Rabiot su Ugarte). Nella ripresa, la Juve controlla nella prima parte, lo Sporting accelera e prova ad allungara la gara ai supplementari. Coates fallisce una clamorosa occasione. Finisce in parità, la Juve passa e in semifinale di Europa League affronterà il Siviglia che ha eliminato il Manchester United.