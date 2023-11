La Roma cade a Praga. Bene la Fiorentina: 1-0 al Cucaricki, decisivo Nzola

La Roma di José Mourinho cade clamorosamente in casa dello Slavia Praga, che vince senza troppe difficoltà contro i giallorossi per 2-0. Per la squadra ceca, decisive le reti di Jurecka al 50' e Masopust al 74' e tre punti di peso in Europa League. In casa dei serbi del Cukaricki invece, passa la Fiorentina in una trasferta più che complessa. Alla fine, la squadra di Vincenzo Italiano strappa l'importante successo in Conference League grazie al rigore trasformato da Nzola all'ottavo minuto del primo tempo.