La Roma non andrà a Siviglia: “Governo spagnolo non ha dato permesso”

Con l’esplosione del Coronavirus sono ormai poche le società che decidono di giocare, anche a porte chiuse, le loro partite. L’emergenza ormai ha toccato parecchi Paesi non solo europei e molti club potrebbero rinunciare alle rispettive trasferte, soprattutto in Stati dove il virus è ormai diffuso.

LA ROMA SI FERMA – E’ il caso della Roma che pochi istanti fa ha deciso di fermarsi e non imbarcarsi alla volta di Siviglia. La squadra giallorossa giovedì avrebbe dovuto disputare l’andata degli ottavi di Europa League contro la squadra andalusa, ma Fonseca e i suoi non si presenteranno. Il motivo? A spiegarlo è proprio il club giallorosso su Twitter: “L’ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA“. As ha affermato che la Roma sarebbe dovuta atterrare a Faro, in Portogallo alle 15 per poi raggiungere Siviglia in autobus. Dopo il Getafe, anche la Roma ha scelto di non spostarsi dalla propria nazione.