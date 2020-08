Lacrime Inter, il sogno sfuma in finale 3-2: il Siviglia vince l’Europa League

Il sogno dell’Inter si ferma all’ultimo gradino. L’Europa League sfuma in finale contro il Siviglia, più cinico nei momenti salienti e particolarmente fortunato nello sviluppo della gara. I nerazzurri di Antonio Conte devono accontentarsi del secondo posto dopo una cavalcata davvero esaltante.

LA GARA

In barba a chi pensa alle finali come incontri tiratissimi e contratti, il primo tempo è un vero e proprio show. Ad aprire le danze è Lukaku che si procura il rigore e poi lo realizza dopo soli 5 minuti. Sembra un match più semplice, ma il Siviglia è una squadra che non conosce la resa. Al 12′ De Jong inventa uno spettacolare colpo di testa in tuffo e pareggia. I nerazzurri protestano per un fallo di mano e sono scintille tra Banega e Conte. Al 33′ ancora De Jong firma il vantaggio degli andalusi con un altro colpo di testa. Stavolta è il Siviglia a sognare prima del tempo e viene punito dopo tre minuti da un’incornata di Godin che pareggia. Nella ripresa i ritmi si abbassano e calano anche le occasioni. Gagliardini viene murato a due passi dalla porta. Reguilon trova solo l’esterno della rete per il Siviglia, ma la chance più nitida capita sui piedi di Lukaku che si ritrova davanti a Bounou e viene fermato dal piede del portiere. Proprio l’attaccante belga favorisce il vantaggio del Siviglia, deviando nella propria porta la rovesciata di Diego Carlos.