L’Astana vince, Shomko in gol esulta: “Potrò dire ai miei nipoti che ho segnato al Manchester United…”

Incredibile successo dell’Astana nel quinto turno di Europa League contro il Manchester United. Il 2-1 della squadra del Kazakistan ha fatto clamore. La rete del difensore Dmitry Shomko e l’autogol di Bernard hanno ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Lingard.

Ai microfoni di Uefa.com, l’autore della prima rete dell’Astana ha voluto esultare per il successo storico ottenuto e per la sua rete. Un gol che potrà essere raccontato ai posteri. Anzi, ai suoi nipotini.

ORGOGLIO – Il 29enne, autore del primo gol contro i Red Devls ha commentato: “Lo stadio era pieno e abbiamo soddisfatto i tanti fan con l’ultima partita all’Astana Arena. Non capita ogni stagione di giocare con una squadra così eccezionale come il Manchester United. È fantastico che siamo riusciti a vincere”. E sulla sua rete Shomko ha detto: “Potrò dire ai miei nipoti che ho fatto gol al Manchester United. In realtà, comunque, non importa chi abbia segnato. La cosa principale è che abbiamo vinto. Davvero belle emozioni”. Nonostante il successo ottenuto, però, l’Astana è fanalino di coda del gruppo mentre gli inglesi sono in vetta a quota 10 punti.