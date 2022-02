L’Atalanta ribalta l’Olympiakos. Lazio ko contro il Porto

Due partite che restano aperte in vista del match di ritorno

Successo in rimonta dell'Atalanta. Grande prova di carattere della squadra di Gasperini che domina ma va sotto nel primo tempo: l’Olympiacos segna con una conclusione di Soares. L’Atalanta preme ma è poco lucida in fase di finalizzazione. Nella ripresa i nerazzurri attaccano e trovano due reti in due minuti: Djimsiti è il protagonista assoluto. Prima pareggia di testa e poi beffa Vaclik con una conclusione dall’interno dell’area di rigore.