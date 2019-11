Lazio-Cluj, le formazioni ufficiali

Scende in campo la Lazio contro il Cluj alle ore 21 per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Situazione piuttosto complicata per i biancocelesti, che hanno necessariamente bisogno di vincere per rimanere attaccati al treno che porta ai sedicesimi di finale. Osservando le scelte ufficiali di Simone Inzaghi, tanti i cambi rispetto al campionato, a cominciare da Proto al posto di Strakosha fra i pali. Immobile nemmeno va in panchina, titolare con Correa c’è Adekanye. Stupisce la decisione di schierare dall’inizio Luis Alberto, che farà la mezzala con Parole. Cataldi davanti alla difesa.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa; Adekanye. All. Inzaghi

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Mike, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun. All. Petrescu