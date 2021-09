Lazio, flop in Europa League: papera di Strakosha e il Galatasaray vince 1-0

La Lazio cade a sorpresa contro il Galatasaray. Decisivo l'autogol di Strakosha

La Lazio non inizia nel migliore dei modi la sua campagna europea. Al debutto in Europa League, i biancocelesti escono sconfitti per 1-0 contro il Galatasaray. Decisivo lo svarione di Strakosha, che sostanzialmente deposita nella propria rete il pallone. In generale, però, i biancocelesti sono apparsi poco incisivi, lontani parenti della squadra scintillante ammirata nei primi due turni di campionato.