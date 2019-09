Lazio, Inzaghi: “Immobile, Luis Alberto e Radu non ci saranno. Sorteggio? Poteva andarci meglio”

Domani, giovedì 19 settembre, alle ore 18.55 ci sarà l’esordio nella nuova Europa League della Lazio in casa dei romeni del Cluj. Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dell’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi: “Abbiamo sbagliato solo 25 minuti su 270 nelle prime tre giornate di campionato, distrazioni come contro la Spal non devono più esserci. Domani scioglierò gli ultimi dubbi di formazione per il Cluj: Immobile, Luis Alberto e Radu sono rimasti a Roma, oltre allo squalificato Marusic. Proto e Guerrieri stanno facendo bene, ma in porta confermo Strakosha. La classifica di A non è in linea con le nostre prestazioni, ci stiamo leccando le ferite. Il nostro girone europeo è molto complicato, Cluj e Celtic potevano accedere in Champions. Diciamo che poteva andarci meglio”.