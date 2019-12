Lazio, Inzaghi: “Mancati nei momenti decisivi, abbiamo raccolto poco”

Serata amara per la Lazio. I biancocelesti escono con le ossa rotte dal confronto con il Rennes. Il tecnico Simone Inzaghi commenta il k.o. ai microfoni di Sky Sport: “La nostra mancata qualificazione di certo non è passata dal match odierno contro il Rennes. Dovevamo interpretare meglio le partite, anche se abbiamo fatto buone prestazioni e non abbiamo raccolto quanto meritavamo, eccezion fatta di questa. Ci aspettavamo il Rennes in questo modo, sapevamo che avrebbe fatto la partita. Dovevamo far meglio nel primo tempo, serviva più intensità. Non abbiamo iniziato male la ripresa ma quando si è saputo il risultato dalla Romania siamo calati. Avevamo un girone, secondo me, non semplice. I rimpianti sono delle altre partite, non a livello di gioco ma in termini di risultati: siamo mancati in momenti decisivi”.