Lazio, Inzaghi: “Vittoria arrivata con la pazienza, ora testa al Celtic”

La Lazio vince sul Rennes in una gara cruciale per l’Europa League. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo dovevamo fare bene in costruzione e trovare meglio le due punte. Dovevamo fare di più, con pazienza, piazzando le ali dietro alle loro linee. Nel secondo tempo siamo stati più bravi e pazienti. Milinkovic ha fatto un bel gol, ma dobbiamo avere le nostre caratteristiche a prescindere da chi gioca. Siamo entrati meglio nel secondo tempo. Siamo contenti perché avevamo perso la prima partita, ora abbiamo smosso la classifica nell’attesa del doppio confronto con il Celtic. Le partite dobbiamo guadagnarle e sudarle. Oggi abbiamo provato alcune cose che nel primo tempo non siamo riusciti ad applicare. Non riuscivamo a far combinare le nostre mezzali con gli attaccanti. Abbiamo preso un gol che dovremo analizzare. Abbiamo dovuto cambiare la linea. Sicuramente una squadra come la nostra non può subire un gol simile. Ruotare è necessario per distribuire le risorse”.