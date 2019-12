Lazio, Inzaghi: “Vogliamo fare bella figura, poi vedremo cosa farà il Celtic”

In vista dell’ultimo impegno contro il Rennes della fase a gironi di Europa League, ha parlato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa (bisogna vincere e in contemporanea il Cluj deve perdere contro il Celtic, già sicuro del primo posto): “Abbiamo preparato bene la sfida, i ragazzi sono stati bravi in questi giorni dopo la vittoria sulla Juventus. Non so cosa abbia detto l’allenatore del Celtic, noi comunque vogliamo fare una bella figura, poi vediamo cosa succederà, sappiamo che in Europa nessuno regala nulla. Qualche big in più in campo? C’è questa possibilità, Berisha entrerà a gara in corso, con Marusic volevo fare lo stesso ma si è infortunato. Cerco di portare in panchina Adekanye”.

Sull’obiettivo: “È una competizione a cui noi teniamo, lo scorso anno siamo arrivati con 13 indisponibili contro il Siviglia: dopo un gran girone siamo usciti ai sedicesimi. Quest’anno secondo me abbiamo giocato bene, ma sono mancati i risultati e in qualche match siamo stati penalizzati”.

Su Luis Alberto: “Prima della Juventus aveva un muscolo un po’ affaticato. In questi due giorni si è allenato bene, penso che possa giocare, ma lo scopriremo domani. A casa sono restati Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Radu. Il capitano Lulic è con noi, vista la indisponibilità di Marusic”.