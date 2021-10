Lazio-Marsiglia, trasferta vietata per i tifosi francesi

Troppi precedenti negativi con la tifoseria francese

Per la partita di Europa League tra Lazio e Marsiglia, i tifosi francesi non potranno essere presenti a Roma. Dopo i momenti di tensione vissuti in Francia, nelle ultime uscite del Marsiglia in Ligue 1, non ci sarà nessuna trasferta italiana per i tifosi francesi. Ad annunciarlo è proprio il club con un comunicato ufficiale sul suo sito:"Le autorità italiane hanno preso la decisione di impedire ai sostenitori dell'Olympique Marsiglia di essere presenti domani all'Olimpico per il match della terza giornata del Gruppo E di Europa League".