Lazio-Midtjylland, le probabili formazioni e dove vederla

Lazio-Midtjylland, le ultime

Ancora priva dell'infortunato Ciro Immobile, la Lazio di Maurizio Sarri proverà a giocarsela con Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson in avanti con uno dei tre, forse il brasiliano, che dovrebbe agire da falso nove come già proposto in campionato. Qualche cambio in difesa e in mezzo cal campo con Gila e Hysaj titolari. Attenzione al Midtjylland che con 5 punti in classifica nel girone, così come le altre tre squadre che lo compongono, proverà ad affidarsi a Isaksen, Dreyer e Sisto in avanti per vincere.