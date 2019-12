Lazio, Parolo: “Qualificazione persa già contro il Celtic, decisivi i dettagli”

La Lazio va al tappeto contro il Rennes e saluta le residue chance di qualificazione. Un brutto k.o. per i biancocelesti. Il centrocampista Marco Parolo ha commentato la prestazione sua e dei compagni ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo perso l’Europa League questa sera anche se avremmo potuto fare meglio e tentare di chiudere almeno in bellezza. La qualificazione è stata persa nelle due partite con il Celtic che ci hanno condannato. Oggi sapevamo che comunque il risultato dall’altra parte era scontato. Non c’erano grosse aspettative di passare il turno. Abbiamo sbagliato la prima gara con il Cluj, siamo stati sfortunati con il Celtic negli episodi, ma penso che l’abbiamo persa nei dettagli. È mancata la voglia di vincere le partite in questa Europa League, la fame e la cattiveria nonostante le prestazioni ci siano state. In ogni partita si può imparare e crescere, l’Europa ci ha dato esperienza. Quando si esce secondo me è sempre una sconfitta di tutti, non ci vedo nessun lato positivo. Per ora il campionato ci sta dicendo bene e speriamo di continuare anche in Coppa Italia”